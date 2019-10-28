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"المتحمي": المشاركة باليونسكو تحقق البعد الدولي الذي تطمح إليه "موهبة"

قال إن هذه المبادرة بدأت إقليميًا بالخليج وتوجت بالتعاون مع "مسك الخيرية"

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن مشاركة موهبة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" هي تحقيق للبعد الدولي الذي تطمح إليه المؤسسة في رعاية الموهوبين، حيث أصبح يُشار إليها عالميًا بعد أن كانت مبادرة وطنية فقط قبل عشرين سنة مضت.

وتفصيلاً، أوضح "المتحمي" في تصريح له: أن "موهبة" بدأت إقليميًا على مستوى دول الخليج، ثم إلى العالم العربي من خلال مبادرات محمد بن راشد صناع الأمل، حيث وقعت معهم اتفاقية في هذا الجانب.

ولفت الأمين العام للمؤسسة إلى أن البعد الدولي تحقق اليوم من خلال الاتفاقية الموقعة مع اليونسكو، والتي تأتي من إدراك المؤسسة واليونسكو لما يتطلبه تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والشراكات الإستراتيجية، منوهًا بالرؤى المشتركة بين المؤسسة واليونسكو فيما يتعلق بالعلوم والتنمية البشرية.

وأكد أن هذه المبادرة وهذه الجهود توجت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، لتحقيق البعد الدولي لرؤية "موهبة"، مشددًا على أن الموهبة والإبداع ليس لهما حدود جغرافية أو عرقية.

يُذكر أن "موهبة" طورت الخطة الإستراتيجية لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، استرشادًا بالتجارب الدولية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين، سعيًا منها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأتت مشاركات موهبة ورعايتها لأكثر من 54000 طالب وطالبة ثمارها من خلال تحقيق المملكة إنجازات على المستوى الدولي في المسابقات العلمية الدولية، حيث حصل طلاب المملكة على أكثر من 397 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية، كما طور الطلبة أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وقبل أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع سعود المتحمي موهبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المتحمي": المشاركة باليونسكو تحقق البعد الدولي الذي تطمح إليه "موهبة"
سبق

أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن مشاركة موهبة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" هي تحقيق للبعد الدولي الذي تطمح إليه المؤسسة في رعاية الموهوبين، حيث أصبح يُشار إليها عالميًا بعد أن كانت مبادرة وطنية فقط قبل عشرين سنة مضت.

وتفصيلاً، أوضح "المتحمي" في تصريح له: أن "موهبة" بدأت إقليميًا على مستوى دول الخليج، ثم إلى العالم العربي من خلال مبادرات محمد بن راشد صناع الأمل، حيث وقعت معهم اتفاقية في هذا الجانب.

ولفت الأمين العام للمؤسسة إلى أن البعد الدولي تحقق اليوم من خلال الاتفاقية الموقعة مع اليونسكو، والتي تأتي من إدراك المؤسسة واليونسكو لما يتطلبه تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والشراكات الإستراتيجية، منوهًا بالرؤى المشتركة بين المؤسسة واليونسكو فيما يتعلق بالعلوم والتنمية البشرية.

وأكد أن هذه المبادرة وهذه الجهود توجت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، لتحقيق البعد الدولي لرؤية "موهبة"، مشددًا على أن الموهبة والإبداع ليس لهما حدود جغرافية أو عرقية.

يُذكر أن "موهبة" طورت الخطة الإستراتيجية لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، استرشادًا بالتجارب الدولية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين، سعيًا منها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأتت مشاركات موهبة ورعايتها لأكثر من 54000 طالب وطالبة ثمارها من خلال تحقيق المملكة إنجازات على المستوى الدولي في المسابقات العلمية الدولية، حيث حصل طلاب المملكة على أكثر من 397 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية، كما طور الطلبة أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وقبل أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:54 PM

"المتحمي": المشاركة باليونسكو تحقق البعد الدولي الذي تطمح إليه "موهبة"

قال إن هذه المبادرة بدأت إقليميًا بالخليج وتوجت بالتعاون مع "مسك الخيرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن مشاركة موهبة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" هي تحقيق للبعد الدولي الذي تطمح إليه المؤسسة في رعاية الموهوبين، حيث أصبح يُشار إليها عالميًا بعد أن كانت مبادرة وطنية فقط قبل عشرين سنة مضت.

وتفصيلاً، أوضح "المتحمي" في تصريح له: أن "موهبة" بدأت إقليميًا على مستوى دول الخليج، ثم إلى العالم العربي من خلال مبادرات محمد بن راشد صناع الأمل، حيث وقعت معهم اتفاقية في هذا الجانب.

ولفت الأمين العام للمؤسسة إلى أن البعد الدولي تحقق اليوم من خلال الاتفاقية الموقعة مع اليونسكو، والتي تأتي من إدراك المؤسسة واليونسكو لما يتطلبه تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والشراكات الإستراتيجية، منوهًا بالرؤى المشتركة بين المؤسسة واليونسكو فيما يتعلق بالعلوم والتنمية البشرية.

وأكد أن هذه المبادرة وهذه الجهود توجت بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، لتحقيق البعد الدولي لرؤية "موهبة"، مشددًا على أن الموهبة والإبداع ليس لهما حدود جغرافية أو عرقية.

يُذكر أن "موهبة" طورت الخطة الإستراتيجية لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، استرشادًا بالتجارب الدولية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين، سعيًا منها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأتت مشاركات موهبة ورعايتها لأكثر من 54000 طالب وطالبة ثمارها من خلال تحقيق المملكة إنجازات على المستوى الدولي في المسابقات العلمية الدولية، حيث حصل طلاب المملكة على أكثر من 397 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية، كما طور الطلبة أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وقبل أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.

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