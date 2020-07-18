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تعرف على آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت وقطر

صحة أبوظبي: الإجمالي 56,711 إصابة والمتعافون منهم 48,917

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالة وفاة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات الكشف عن 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 48,917.


من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتماثل للشفاء 426 شخصاً في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 103023، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيان وزارة الصحة اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني أن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال ما يقارب من 50 إلى 100 مريض إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا المتوسطة والشديدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت وقطر
سبق

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالة وفاة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات الكشف عن 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 48,917.


من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتماثل للشفاء 426 شخصاً في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 103023، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيان وزارة الصحة اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني أن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال ما يقارب من 50 إلى 100 مريض إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا المتوسطة والشديدة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
02:10 PM

تعرف على آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت وقطر

صحة أبوظبي: الإجمالي 56,711 إصابة والمتعافون منهم 48,917

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالة وفاة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات الكشف عن 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 48,917.


من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتماثل للشفاء 426 شخصاً في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 103023، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيان وزارة الصحة اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني أن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال ما يقارب من 50 إلى 100 مريض إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا المتوسطة والشديدة.

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