النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد، إلى 82 ألفاً و295 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد، إلى 82 ألفاً و295 حالة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:23 AM

الصين تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
0
1,367

سجّلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد، إلى 82 ألفاً و295 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,233
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,085
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,283

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة