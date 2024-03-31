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الملك يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان

في تخصص الحضارة العربية والإسلامية

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

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الملك يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان
سبق

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
06:09 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:55 AM

الملك يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان

في تخصص الحضارة العربية والإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

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