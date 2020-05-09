يدور حول الشمس كل 25 مليون سنة.. شاهد مذنب "سوان" يلمع في السماء

"عودة": اكتشف بكاميرا لمرصد "سوهو" ويصل أقرب نقطة للأرض 12 مايو

تشهد السماء هذه الفترة ظهور مذنب يمكن رؤيته بالعين المجردة، يسمى مذنب "سوان"، وكان في الفترة الماضية يُرى من نصف الكرة الجنوبي فقط، إلا أنه ومع بداية شهر مايو أصبح يُرى بشكلٍ مناسب من منطقتنا.

ويُشرق المذنب يوم 10 مايو قبل حوالي ساعتين من شروق الشمس، ويظهر هذه الفترة في جهة الشرق قبيل طلوع الفجر، ولمعانه الآن من القدر الخامس، أي أنه على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكانٍ مظلم تمامًا، ومن المتوقع أن يزداد لمعانه بمرور الوقت إلى أن يصل ذروته يوم 21 مايو ليصبح من القدر 2.8، أي على حدود الرؤية بالعين المجردة حتى من داخل المدن.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة لـ"سبق"، قائلاً: "بمرور الأيام سيقترب المذنب من الأفق الشرقي ويصبح ارتفاعه عن الأفق أقل وقت الفجر، لتصبح رؤيته قبل شروق الشمس صعبة في الأسبوع الأخير من شهر مايو، في حين أنها ستصبح ممكنة في جهة الشمال الغربي بعد غروب الشمس، وسيزداد المذنب ارتفاعًا يومًا بعد يوم فوق الأفق الشمال الغربي ليصل إلى أعلى ارتفاع في الأسبوع الأول من شهر يونيو، ويتوقع أن يبقى مرئيًّا بالعين المجردة حتى هذه الفترة ولكن بشدة أقل مما سبق، وبعد ذلك يعاود الانخفاض إلى أن تصبح رؤيته صعبة بعد غروب الشمس بعد الثلث الأول من شهر يونيو".

وأضاف: "سيصل المذنب إلى أقرب نقطة من الأرض يوم 12 مايو، ليقع حينها على مسافة 83 مليون كم من الأرض، وسيصل إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 27 مايو ليقع حينها على مسافة 64 مليون كم منها، وقد تم اكتشاف المذنب يوم 25 مارس 2020 من خلال إحدى كاميرات مرصد "سوهو" الشمسي.

وأكد "عودة" أنه يُقدر دورانه حول الشمس دورة واحدة كل 25 مليون سنة، مشيرًا أن لرؤية هذا المذنب يُفضل الرصد من مكان مظلم بعيدًا عن إضاءة المدن، ويُفضل الاستعانة بالمنظار أولًا.