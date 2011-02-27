شاب روسي خطط لقتل أسرته الغنية بالسم ثم بالزئبق من أجل الميراث.. وهذه هي النتيجة

قرر شاب روسي عمره 22، التخلص من أمه وأخته الصغيرة كي يحصل على الميراث من دون أن يشاركه فيه أحد، إلا أنه لم يكن يدرك أن مخططه سينقلب عليه وسيتعرض هو لخدعة كبرى؛ وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقد نقلت صحيفة المصري اليوم عن «ذا صن» محاولة الشاب الروسي تسميم غلاية الشاي، إلا أن والده اكتشف أن شيئًا ما خاطئ، فلم يشرب منه هو والأم، لكنه ورغم ذلك لم يشك في ابنه.

بعدها انتقل الشاب للمحاولة الثانية، وهذه المرة قرر أن يكسر ترمومترًا داخل سيارة والديه ليموتا تأثرًا ببخار الزئبق، لكن هذا لم يحدث أيضًا، لتفشل خطته الثانية.

اتجه الشاب إلى خطة ثالثة؛ حيث قرر الاعتماد على قاتل محترف ليشرح له كيف يتخطى كلاب الحراسة وكاميرات المراقبة في منزل والديه، ويعطيه خريطة مفصلة للمنزل، مطالبًا إياه بقتل الجميع، ليكتشف في النهاية أنه ضابط شرطة ليلقي القبض عليه.