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منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا

عبر المختبر الإقليمي بالدمام

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عينة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة كورونا 14 / 3 / 2020م حتى 9 / 7 / 2020م.

وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.

يُشار إلى أن المختبر الإقليمي بالدمام يضم الكثير من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة للكوادر الاستشارية والفنية؛ وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز، كما يستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة.


فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا
سبق

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عينة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة كورونا 14 / 3 / 2020م حتى 9 / 7 / 2020م.

وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.

يُشار إلى أن المختبر الإقليمي بالدمام يضم الكثير من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة للكوادر الاستشارية والفنية؛ وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز، كما يستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة.


13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:10 PM

منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا

عبر المختبر الإقليمي بالدمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عينة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة كورونا 14 / 3 / 2020م حتى 9 / 7 / 2020م.

وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.

يُشار إلى أن المختبر الإقليمي بالدمام يضم الكثير من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة للكوادر الاستشارية والفنية؛ وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز، كما يستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة.


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