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الجاسر: مقاول محطة قطار الحرمين السريع ملتزم بإصلاح المحطة دون تحمُّـل الدولة أي تكاليف

بعد انتهـاء التحقيقـات وتحمله الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عن حادثة الحريق

‬رفـع وزيـر النقـل رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للخطـوط الحديديـة المهنـدس صالـح بـن ناصـر الجاسـر، الشـكر والعرفان إلى القيـادة الرشيدة، بمناسبة الموافقة الكريمة على قيام مقاول محطة قطار الحرمين السريع بجدة بإصلاح المحطة دون تحميل الدولة أي تكاليف مالية.

وثمّن في حديثه دور جميع العامليـن فـي صناعة النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص وامتنانهـم للدعـم اللا محدود مـن القيـادة الرشـيدة.

وأكد "الجاسر" في حديث لوسائل الإعلام خلال زيارته محطة جدة اليوم السبت ٦ فبراير ٢٠٢١م، حرص حكومـة المملكة على المحافظـة علـى المـال العـام، وعـدم التسـاهل مـع مَن يتحمـل المسـؤولية تجـاه أي حادثـة قـد تقـع -لا قـدر اللـه- خصوصًا فـي نطـاق المشـاريع الوطنية والتنمويـة التـي تهـدف إلى خدمـة الإنسان والارتقـاء بجـودة الحيـاة بوجـه عـام، وخدمة ضيـوف الرحمـن بوجـه خـاص.

وأضاف أن أعمـال إصـلاح المحطـة من قِبَل المقاول تنفّـذ ضمـن إطـار زمنـي يبلـغ ثمانيـة أشـهر، مـع مراعـاة أعلـى مسـتويات الكفـاءة والسـلامة والجـودة؛ علـى أن تنتهـي كافـة أعمـال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـ؛ مشيرًا فـي حديثـه إلى أن أعمـال المقاول بدأت فعليًّا وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، كما بيّن الجاسر عـزم إدارة المشـروع علـى تشـغيل رحـلات القطـار مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنورة، مـرورًا بجـدة عبـر محطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز الدولـي، ومدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ، قبـل شـهر رمضـان المبـارك مـن العـام الجـاري 1442هـ.

وأوضح الجاسـر أن اتفاقية التسـوية الموقعة بين المؤسسـة العامة للخطوط الحديديـة ومقاول المشـروع، جـاءت بفضـل اللـه أولًا ثـم بحكمـة وتوجيهـات القيـادة الرشـيدة، وأضاف أن مـن نتائـج هـذه الاتفاقيـة مـا نشـهده اليـوم مـن قيـام أعمـال إصـلاح المحطـة بهـذه الوتيـرة مـن الجـد والعمـل الدؤوب.

ويأتي هذا مكملا لسلسلة المنجزات الكبيرة المرتبطة بمشروع قطار الحرمين السـريع، كمـا يأتـي داعمـًا لتفعيـل كافـة خطـط التوسـع فـي رفـع الطاقـة الاسـتيعابية للقطـار فـي أعقـاب الحـادث المؤسـف الـذي تعرضـت لـه محطـة القطار في جدة العام 2019م؛ مضيفًا أن اتفاقية التسوية مع المقاول شملت العديـد مـن الجوانـب ومـن أبرزهـا تولـي المقاول إصـلاح محطـة السـليمانية بجـدة بالكامـل خـلال الإطـار الزمنـي المحـدد، دون أي تكلفـة علـى الدولـة فيمـا نتـج عـن حادثـة الحريـق، وانتهـاء التحقيقـات، وقيـام المقاول بتحمـل الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عـن تلـك الحادثة.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقـل الأضخـم والأحـدث في المنطقة، ويسـتهدف المشـروع نقل 60 مليون مسـافر سنويًّا عبر خمس محطـات عصريـة تربـط بيـن مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة مـرورًا بمحطـة مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ، ومحطـة السـليمانية بجـدة، ومحطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز بجـدة فـي مسـار بطـول 450كلـم، وقد شـهدت رحلات القطـار الـذي تتجـاوز سـرعته 300 كلـم فـي السـاعة إقبـالًا كبيرًا مـن المواطنين والـزوار والمعتمريـن خـلال العاميـن 2018 و2019، كمـا نجـح القطار في تسيير رحـلات مخصصـة لنقـل الحجـاج إلى مكـة المكرمـة فـي العـام 2019م.

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الجاسر: مقاول محطة قطار الحرمين السريع ملتزم بإصلاح المحطة دون تحمُّـل الدولة أي تكاليف
سبق

‬رفـع وزيـر النقـل رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للخطـوط الحديديـة المهنـدس صالـح بـن ناصـر الجاسـر، الشـكر والعرفان إلى القيـادة الرشيدة، بمناسبة الموافقة الكريمة على قيام مقاول محطة قطار الحرمين السريع بجدة بإصلاح المحطة دون تحميل الدولة أي تكاليف مالية.

وثمّن في حديثه دور جميع العامليـن فـي صناعة النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص وامتنانهـم للدعـم اللا محدود مـن القيـادة الرشـيدة.

وأكد "الجاسر" في حديث لوسائل الإعلام خلال زيارته محطة جدة اليوم السبت ٦ فبراير ٢٠٢١م، حرص حكومـة المملكة على المحافظـة علـى المـال العـام، وعـدم التسـاهل مـع مَن يتحمـل المسـؤولية تجـاه أي حادثـة قـد تقـع -لا قـدر اللـه- خصوصًا فـي نطـاق المشـاريع الوطنية والتنمويـة التـي تهـدف إلى خدمـة الإنسان والارتقـاء بجـودة الحيـاة بوجـه عـام، وخدمة ضيـوف الرحمـن بوجـه خـاص.

وأضاف أن أعمـال إصـلاح المحطـة من قِبَل المقاول تنفّـذ ضمـن إطـار زمنـي يبلـغ ثمانيـة أشـهر، مـع مراعـاة أعلـى مسـتويات الكفـاءة والسـلامة والجـودة؛ علـى أن تنتهـي كافـة أعمـال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـ؛ مشيرًا فـي حديثـه إلى أن أعمـال المقاول بدأت فعليًّا وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، كما بيّن الجاسر عـزم إدارة المشـروع علـى تشـغيل رحـلات القطـار مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنورة، مـرورًا بجـدة عبـر محطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز الدولـي، ومدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ، قبـل شـهر رمضـان المبـارك مـن العـام الجـاري 1442هـ.

وأوضح الجاسـر أن اتفاقية التسـوية الموقعة بين المؤسسـة العامة للخطوط الحديديـة ومقاول المشـروع، جـاءت بفضـل اللـه أولًا ثـم بحكمـة وتوجيهـات القيـادة الرشـيدة، وأضاف أن مـن نتائـج هـذه الاتفاقيـة مـا نشـهده اليـوم مـن قيـام أعمـال إصـلاح المحطـة بهـذه الوتيـرة مـن الجـد والعمـل الدؤوب.

ويأتي هذا مكملا لسلسلة المنجزات الكبيرة المرتبطة بمشروع قطار الحرمين السـريع، كمـا يأتـي داعمـًا لتفعيـل كافـة خطـط التوسـع فـي رفـع الطاقـة الاسـتيعابية للقطـار فـي أعقـاب الحـادث المؤسـف الـذي تعرضـت لـه محطـة القطار في جدة العام 2019م؛ مضيفًا أن اتفاقية التسوية مع المقاول شملت العديـد مـن الجوانـب ومـن أبرزهـا تولـي المقاول إصـلاح محطـة السـليمانية بجـدة بالكامـل خـلال الإطـار الزمنـي المحـدد، دون أي تكلفـة علـى الدولـة فيمـا نتـج عـن حادثـة الحريـق، وانتهـاء التحقيقـات، وقيـام المقاول بتحمـل الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عـن تلـك الحادثة.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقـل الأضخـم والأحـدث في المنطقة، ويسـتهدف المشـروع نقل 60 مليون مسـافر سنويًّا عبر خمس محطـات عصريـة تربـط بيـن مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة مـرورًا بمحطـة مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ، ومحطـة السـليمانية بجـدة، ومحطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز بجـدة فـي مسـار بطـول 450كلـم، وقد شـهدت رحلات القطـار الـذي تتجـاوز سـرعته 300 كلـم فـي السـاعة إقبـالًا كبيرًا مـن المواطنين والـزوار والمعتمريـن خـلال العاميـن 2018 و2019، كمـا نجـح القطار في تسيير رحـلات مخصصـة لنقـل الحجـاج إلى مكـة المكرمـة فـي العـام 2019م.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
02:21 PM

الجاسر: مقاول محطة قطار الحرمين السريع ملتزم بإصلاح المحطة دون تحمُّـل الدولة أي تكاليف

بعد انتهـاء التحقيقـات وتحمله الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عن حادثة الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬رفـع وزيـر النقـل رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للخطـوط الحديديـة المهنـدس صالـح بـن ناصـر الجاسـر، الشـكر والعرفان إلى القيـادة الرشيدة، بمناسبة الموافقة الكريمة على قيام مقاول محطة قطار الحرمين السريع بجدة بإصلاح المحطة دون تحميل الدولة أي تكاليف مالية.

وثمّن في حديثه دور جميع العامليـن فـي صناعة النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص وامتنانهـم للدعـم اللا محدود مـن القيـادة الرشـيدة.

وأكد "الجاسر" في حديث لوسائل الإعلام خلال زيارته محطة جدة اليوم السبت ٦ فبراير ٢٠٢١م، حرص حكومـة المملكة على المحافظـة علـى المـال العـام، وعـدم التسـاهل مـع مَن يتحمـل المسـؤولية تجـاه أي حادثـة قـد تقـع -لا قـدر اللـه- خصوصًا فـي نطـاق المشـاريع الوطنية والتنمويـة التـي تهـدف إلى خدمـة الإنسان والارتقـاء بجـودة الحيـاة بوجـه عـام، وخدمة ضيـوف الرحمـن بوجـه خـاص.

وأضاف أن أعمـال إصـلاح المحطـة من قِبَل المقاول تنفّـذ ضمـن إطـار زمنـي يبلـغ ثمانيـة أشـهر، مـع مراعـاة أعلـى مسـتويات الكفـاءة والسـلامة والجـودة؛ علـى أن تنتهـي كافـة أعمـال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـ؛ مشيرًا فـي حديثـه إلى أن أعمـال المقاول بدأت فعليًّا وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، كما بيّن الجاسر عـزم إدارة المشـروع علـى تشـغيل رحـلات القطـار مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنورة، مـرورًا بجـدة عبـر محطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز الدولـي، ومدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ، قبـل شـهر رمضـان المبـارك مـن العـام الجـاري 1442هـ.

وأوضح الجاسـر أن اتفاقية التسـوية الموقعة بين المؤسسـة العامة للخطوط الحديديـة ومقاول المشـروع، جـاءت بفضـل اللـه أولًا ثـم بحكمـة وتوجيهـات القيـادة الرشـيدة، وأضاف أن مـن نتائـج هـذه الاتفاقيـة مـا نشـهده اليـوم مـن قيـام أعمـال إصـلاح المحطـة بهـذه الوتيـرة مـن الجـد والعمـل الدؤوب.

ويأتي هذا مكملا لسلسلة المنجزات الكبيرة المرتبطة بمشروع قطار الحرمين السـريع، كمـا يأتـي داعمـًا لتفعيـل كافـة خطـط التوسـع فـي رفـع الطاقـة الاسـتيعابية للقطـار فـي أعقـاب الحـادث المؤسـف الـذي تعرضـت لـه محطـة القطار في جدة العام 2019م؛ مضيفًا أن اتفاقية التسوية مع المقاول شملت العديـد مـن الجوانـب ومـن أبرزهـا تولـي المقاول إصـلاح محطـة السـليمانية بجـدة بالكامـل خـلال الإطـار الزمنـي المحـدد، دون أي تكلفـة علـى الدولـة فيمـا نتـج عـن حادثـة الحريـق، وانتهـاء التحقيقـات، وقيـام المقاول بتحمـل الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عـن تلـك الحادثة.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقـل الأضخـم والأحـدث في المنطقة، ويسـتهدف المشـروع نقل 60 مليون مسـافر سنويًّا عبر خمس محطـات عصريـة تربـط بيـن مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة مـرورًا بمحطـة مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ، ومحطـة السـليمانية بجـدة، ومحطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز بجـدة فـي مسـار بطـول 450كلـم، وقد شـهدت رحلات القطـار الـذي تتجـاوز سـرعته 300 كلـم فـي السـاعة إقبـالًا كبيرًا مـن المواطنين والـزوار والمعتمريـن خـلال العاميـن 2018 و2019، كمـا نجـح القطار في تسيير رحـلات مخصصـة لنقـل الحجـاج إلى مكـة المكرمـة فـي العـام 2019م.

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