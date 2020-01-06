شقيق "مصاب حادث جرين الحجرة" يناشد نقله لعسكري الهدا من أجل والدته

قال: مصابو الأسرة الواحدة وُزّعوا على مستشفيين يفصل بينهما 30كم

على الرغم من توجيه أمير الباحة، الجهات ذات العلاقة، بتقديم أوجه المساعدة؛ اشتكى شقيق رب أسرة "حادث جرين الحجرة"، الذي راح ضحيته 6 وفيات و7 مصابين، تأخير نقل المصابين من مستشفى قلوة، إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، والأمير مشاري ببلجرشي، لقرابة 10 ساعات.

وأوضح شقيق المصاب، أنه تم توزيع المصابين على مستشفيين يفصل بينهما أكثر من 30 كيلو مترًا، بدلًا من رعايتهم بمستشفى واحد تسهل فيه المتابعة والزيارة، وعدم نقل شقيقه وأسرته لأحد المستشفيات العسكرية؛ حيث إنه أحد أبطال عاصفة الحزم المشاركين في الصفوف الأمامية ضمن أبناء خادم الحرمين الشريفين المدافعين عن حدود الوطن.

وقال محمد المالكي شقيق المصاب في الحادث المأساوي لـ"سبق": نحمد الله على قضائه ونسأله الرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين، وبرغم توجيه أمير الباحة بتقديم المساعدة القصوى؛ إلا أن نقل شقيقي وأسرته بدأ من الساعة 1 وحتى الساعة 3 فجرًا لمستشفيات الباحة وبلجرشي؛ وذلك من قبل مغرب اليوم الذي قبله في مستشفى قلوة؛ حيث حوّلت العائلة كلها والعاملة المنزلية لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، ونقلت الزوجة لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأضاف: "تعددت الإصابات حيث يعاني شقيقي من كسور في الفخذ الأيسر والحوض وكف اليد اليسرى والأضلاع، ونزيف في الرئة، ورضوض وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، والطفلة البالغة من العمر 5 سنوات لديها كسر في الفخذ الأيمن مع عدة كدمات ورضوض في الجسم، والزوجة لديها كسور في الأضلاع وضربة في الصدر، ويوجد صعوبة في التنفس ورضوض متفرقة، والعاملة المنزلية تعاني من كسر في الفخذ الأيسر وعدة كدمات ورضوض في الجسم.

وقال المالكي: أخي المصاب نطلب نقله هو وأسرته لمستشفى القوات المسلحة بالهدا؛ تحقيقًا لرغبة والدته المسنة والتي تسكن مكة ولا تستطيع الوصول لابنها وأسرته.