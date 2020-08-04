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"السديس" يشيد بمضامين شعار حج هذا العام "بسلام آمنين"

أكد أنه يمثل تعزيزاً لرسالة السلام والأمن في الشريعة الإسلامية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام تحت شعار "بسلام آمنين".

وأكد أن الشعار يمثل تعزيزاً لرسالة السلام والأمن في الشريعة الإسلامية السمحة وشعيرة الحج المقدسة لدى عموم المسلمين والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأضاف "السديس" أن ذلك يأتي تأكيداً لرسالة المملكة وجهودها الكبيرة في نشر السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين العربي والعالمي، سائرين بذلك على خُطى مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز وما انتهجه أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، في دعم وتنمية النهضة والتطور والاستقرار في وطننا وفي العالم.

وأشار إلى أن ما تحقق على أرض الواقع من الصورة المشرقة للمملكة وخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وتسخير أفضل الطاقات البشرية والتقنية لتسهيل أداء نسكهم خير شاهد ودليل.

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس موسم حج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يشيد بمضامين شعار حج هذا العام "بسلام آمنين"
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام تحت شعار "بسلام آمنين".

وأكد أن الشعار يمثل تعزيزاً لرسالة السلام والأمن في الشريعة الإسلامية السمحة وشعيرة الحج المقدسة لدى عموم المسلمين والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأضاف "السديس" أن ذلك يأتي تأكيداً لرسالة المملكة وجهودها الكبيرة في نشر السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين العربي والعالمي، سائرين بذلك على خُطى مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز وما انتهجه أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، في دعم وتنمية النهضة والتطور والاستقرار في وطننا وفي العالم.

وأشار إلى أن ما تحقق على أرض الواقع من الصورة المشرقة للمملكة وخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وتسخير أفضل الطاقات البشرية والتقنية لتسهيل أداء نسكهم خير شاهد ودليل.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
03:29 PM

"السديس" يشيد بمضامين شعار حج هذا العام "بسلام آمنين"

أكد أنه يمثل تعزيزاً لرسالة السلام والأمن في الشريعة الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام تحت شعار "بسلام آمنين".

وأكد أن الشعار يمثل تعزيزاً لرسالة السلام والأمن في الشريعة الإسلامية السمحة وشعيرة الحج المقدسة لدى عموم المسلمين والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأضاف "السديس" أن ذلك يأتي تأكيداً لرسالة المملكة وجهودها الكبيرة في نشر السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين العربي والعالمي، سائرين بذلك على خُطى مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز وما انتهجه أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، في دعم وتنمية النهضة والتطور والاستقرار في وطننا وفي العالم.

وأشار إلى أن ما تحقق على أرض الواقع من الصورة المشرقة للمملكة وخدمتها للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وتسخير أفضل الطاقات البشرية والتقنية لتسهيل أداء نسكهم خير شاهد ودليل.

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