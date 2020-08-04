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تنبيه متقدم لعسير .. والحالة "أمطار متوسطة إلى غزيرة"

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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تنبيه متقدم لعسير .. والحالة "أمطار متوسطة إلى غزيرة"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:07 AM

تنبيه متقدم لعسير .. والحالة "أمطار متوسطة إلى غزيرة"

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، مما تتسبب في تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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