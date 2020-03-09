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ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366

902 حالة إصابة بالفيروس في ألمانيا.. و3 حالات جديدة في فرنسا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.

وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.

من جانب آخر أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.

كما سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.

فيما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.

وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.

من جانب آخر أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.

كما سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.

فيما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:21 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366

902 حالة إصابة بالفيروس في ألمانيا.. و3 حالات جديدة في فرنسا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.

وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.

من جانب آخر أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.

كما سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.

فيما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.

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