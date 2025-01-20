وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

بحث معهم عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمن كوليس، الذي ودَّع سموه بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.

كما استقبل سفير جمهورية الهند لدى السعودية الدكتور أوصاف سعيد، وسفير جمهورية كازاخستان لدى السعودية بيريك أيرين.

وجرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.