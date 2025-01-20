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وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

بحث معهم عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمن كوليس، الذي ودَّع سموه بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.

كما استقبل سفير جمهورية الهند لدى السعودية الدكتور أوصاف سعيد، وسفير جمهورية كازاخستان لدى السعودية بيريك أيرين.

وجرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.

وزير الداخلية سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سفير جمهورية الهند لدى السعودية سفير جمهورية كازاخستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان
سبق

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمن كوليس، الذي ودَّع سموه بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.

كما استقبل سفير جمهورية الهند لدى السعودية الدكتور أوصاف سعيد، وسفير جمهورية كازاخستان لدى السعودية بيريك أيرين.

وجرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:31 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:46 PM

وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

بحث معهم عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
968

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمن كوليس، الذي ودَّع سموه بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى السعودية.

كما استقبل سفير جمهورية الهند لدى السعودية الدكتور أوصاف سعيد، وسفير جمهورية كازاخستان لدى السعودية بيريك أيرين.

وجرى خلال الاستقبالَيْن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.

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