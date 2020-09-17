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جازان.. شفاعة نائب أمير المنطقة تعتق رقبة "فقيهي" من القصاص

ابتغاء ثواب الله عز وجل.. يؤكد عمق الترابط بين أبناء القبائل

استجابة لشفاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، تنازل ذوي نادر بن أحمد محمد ناصر "سعودي الجنسية"، عن استيفاء القصاص من القاتل تركي بن يحي فقيهي "سعودي الجنسية", وذلك ابتغاء ثواب الله عز وجل.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, أولياء دم المجني عليه؛ حيث أعرب سموه عن شكره لأسرة وذوي المجني عليه وأولياء الدم، على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني، مؤكداً أن ذلك يأتي تأكيداً لعمق الترابط بين أبناء القبائل بمنطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن.

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جازان.. شفاعة نائب أمير المنطقة تعتق رقبة "فقيهي" من القصاص
سبق

استجابة لشفاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، تنازل ذوي نادر بن أحمد محمد ناصر "سعودي الجنسية"، عن استيفاء القصاص من القاتل تركي بن يحي فقيهي "سعودي الجنسية", وذلك ابتغاء ثواب الله عز وجل.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, أولياء دم المجني عليه؛ حيث أعرب سموه عن شكره لأسرة وذوي المجني عليه وأولياء الدم، على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني، مؤكداً أن ذلك يأتي تأكيداً لعمق الترابط بين أبناء القبائل بمنطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
05:03 PM

جازان.. شفاعة نائب أمير المنطقة تعتق رقبة "فقيهي" من القصاص

ابتغاء ثواب الله عز وجل.. يؤكد عمق الترابط بين أبناء القبائل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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استجابة لشفاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، تنازل ذوي نادر بن أحمد محمد ناصر "سعودي الجنسية"، عن استيفاء القصاص من القاتل تركي بن يحي فقيهي "سعودي الجنسية", وذلك ابتغاء ثواب الله عز وجل.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, أولياء دم المجني عليه؛ حيث أعرب سموه عن شكره لأسرة وذوي المجني عليه وأولياء الدم، على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني، مؤكداً أن ذلك يأتي تأكيداً لعمق الترابط بين أبناء القبائل بمنطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن.

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