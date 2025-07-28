أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتياز منظومة أرو-3 للصواريخ الدفاعية البالستية المدعومة من الولايات المتحدة اختبارات بالذخيرة الحية في ألاسكا، واصفا الإنجاز بأنه "تحذير لإيران". وقال "نتنياهو"، الذي يتولى أيضاً حقيبة الدفاع، في بيان أعلن فيه الاختبارات الثلاثة التي جرت سراً: "الأداء كان مثالياً.. أصاب الهدف تماماً في كل مرة". وبحسب "رويترز"، توصف المنظومة، التي شاركت في تصنيعها شركة بوينج، بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي. واجتازت المنظومة أول اختبار لعملية اعتراض كاملة فوق البحر المتوسط في 2015، ونُشرت في "إسرائيل" في 2017.

"إسرائيل" تختبر منظومة صواريخ بالستية.. هل هي رسالة لإيران؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-28 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتياز منظومة أرو-3 للصواريخ الدفاعية البالستية المدعومة من الولايات المتحدة اختبارات بالذخيرة الحية في ألاسكا، واصفا الإنجاز بأنه "تحذير لإيران".

وقال "نتنياهو"، الذي يتولى أيضاً حقيبة الدفاع، في بيان أعلن فيه الاختبارات الثلاثة التي جرت سراً: "الأداء كان مثالياً.. أصاب الهدف تماماً في كل مرة".

وبحسب "رويترز"، توصف المنظومة، التي شاركت في تصنيعها شركة بوينج، بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي.

واجتازت المنظومة أول اختبار لعملية اعتراض كاملة فوق البحر المتوسط في 2015، ونُشرت في "إسرائيل" في 2017.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 03:37 PM

"إسرائيل" تختبر منظومة صواريخ بالستية.. هل هي رسالة لإيران؟ قادرة على تدمير أي رأس حربي غير تقليدي





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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتياز منظومة أرو-3 للصواريخ الدفاعية البالستية المدعومة من الولايات المتحدة اختبارات بالذخيرة الحية في ألاسكا، واصفا الإنجاز بأنه "تحذير لإيران".

وقال "نتنياهو"، الذي يتولى أيضاً حقيبة الدفاع، في بيان أعلن فيه الاختبارات الثلاثة التي جرت سراً: "الأداء كان مثالياً.. أصاب الهدف تماماً في كل مرة".

وبحسب "رويترز"، توصف المنظومة، التي شاركت في تصنيعها شركة بوينج، بأنها قادرة على تدمير الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن تدمير أي رأس حربي غير تقليدي.

واجتازت المنظومة أول اختبار لعملية اعتراض كاملة فوق البحر المتوسط في 2015، ونُشرت في "إسرائيل" في 2017.