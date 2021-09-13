شرطة مكة تطيح بـ 5 لصوص سرقوا 13 محلاً تجاريًّا بمحافظة جدة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم في العقدين الرابع والخامس من العمر، جميعهم من الجنسية اليمنية؛ ارتكبوا (13) حادثة جنائية، تمثلت في كسر الأبواب الخارجية لمحال تجارية بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وسرقة أموال وممتلكات.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.