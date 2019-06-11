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كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا

المكسيك سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية

أظهر إحصاء لرويترز أن أزمة فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية وصلت إلى مرحلة جديدة قاتمة يوم الأربعاء، مع تجاوز مجمل الوفيات 70 ألفًا؛ بينما سجلت المكسيك رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية المؤكدة.

ولا تزال البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفًا؛ لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

أما المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة؛ فقد سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4883 أمس الأربعاء، فضلًا عن 708 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية وصول إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وحددت منظمة الصحة العالمية أمريكا اللاتينية، على أنها بؤرة التفشي الجديدة للفيروس الذي بدأ انتشاره قبيل حلول العام الجديد في الصين، وسرعان ما امتد إلى أوروبا وما وراءها.

وتُقِر الحكومات حول العالم بأن عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية.

وبلغت وفيات أمريكا اللاتينية في مجملها 70972، والإصابات المؤكدة 1.45 مليون.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا
سبق

أظهر إحصاء لرويترز أن أزمة فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية وصلت إلى مرحلة جديدة قاتمة يوم الأربعاء، مع تجاوز مجمل الوفيات 70 ألفًا؛ بينما سجلت المكسيك رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية المؤكدة.

ولا تزال البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفًا؛ لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

أما المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة؛ فقد سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4883 أمس الأربعاء، فضلًا عن 708 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية وصول إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وحددت منظمة الصحة العالمية أمريكا اللاتينية، على أنها بؤرة التفشي الجديدة للفيروس الذي بدأ انتشاره قبيل حلول العام الجديد في الصين، وسرعان ما امتد إلى أوروبا وما وراءها.

وتُقِر الحكومات حول العالم بأن عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية.

وبلغت وفيات أمريكا اللاتينية في مجملها 70972، والإصابات المؤكدة 1.45 مليون.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:49 AM

كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا

المكسيك سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لرويترز أن أزمة فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية وصلت إلى مرحلة جديدة قاتمة يوم الأربعاء، مع تجاوز مجمل الوفيات 70 ألفًا؛ بينما سجلت المكسيك رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية المؤكدة.

ولا تزال البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفًا؛ لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

أما المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة؛ فقد سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4883 أمس الأربعاء، فضلًا عن 708 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية وصول إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وحددت منظمة الصحة العالمية أمريكا اللاتينية، على أنها بؤرة التفشي الجديدة للفيروس الذي بدأ انتشاره قبيل حلول العام الجديد في الصين، وسرعان ما امتد إلى أوروبا وما وراءها.

وتُقِر الحكومات حول العالم بأن عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية.

وبلغت وفيات أمريكا اللاتينية في مجملها 70972، والإصابات المؤكدة 1.45 مليون.

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