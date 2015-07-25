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حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:44 AM

حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تستمر حتى 9 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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