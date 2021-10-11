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الاتحاد الأوروبي: تنفيذ اتفاق الرياض أمر مُلِحّ

أدان محاولة اغتيال "لملس" و"السقطري"

شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الاثنين، على تنفيذ اتفاق الرياض يعتبر أمراً مُلِحاً.

وأكدت البعثة عبر حسابها في "تويتر" أن من حق اليمنيين في جميع أنحاء البلاد العيش بسلام.

وأدانت بشدة الهجوم الذي استهدف مسؤولين حكوميين في عدن، واصفةً إياه بأنه هجوم فظيع.

ونجا محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة سالم السقطري من محاولة اغتيال استهدفت موكبيهما أمس في مدينة عدن الساحلية، ونجم عنها 6 قتلى، و7 جرحى على الأقل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي: تنفيذ اتفاق الرياض أمر مُلِحّ
سبق

شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الاثنين، على تنفيذ اتفاق الرياض يعتبر أمراً مُلِحاً.

وأكدت البعثة عبر حسابها في "تويتر" أن من حق اليمنيين في جميع أنحاء البلاد العيش بسلام.

وأدانت بشدة الهجوم الذي استهدف مسؤولين حكوميين في عدن، واصفةً إياه بأنه هجوم فظيع.

ونجا محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة سالم السقطري من محاولة اغتيال استهدفت موكبيهما أمس في مدينة عدن الساحلية، ونجم عنها 6 قتلى، و7 جرحى على الأقل.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:20 PM

الاتحاد الأوروبي: تنفيذ اتفاق الرياض أمر مُلِحّ

أدان محاولة اغتيال "لملس" و"السقطري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,464

شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الاثنين، على تنفيذ اتفاق الرياض يعتبر أمراً مُلِحاً.

وأكدت البعثة عبر حسابها في "تويتر" أن من حق اليمنيين في جميع أنحاء البلاد العيش بسلام.

وأدانت بشدة الهجوم الذي استهدف مسؤولين حكوميين في عدن، واصفةً إياه بأنه هجوم فظيع.

ونجا محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة سالم السقطري من محاولة اغتيال استهدفت موكبيهما أمس في مدينة عدن الساحلية، ونجم عنها 6 قتلى، و7 جرحى على الأقل.

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