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حالة التقلبات الماطرة.. الدفاع المدني: تستمر للجمعة فتوخوا الحذر

طالَبَ بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة والمجازفة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني -وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من يوم غد وحتى يوم الجمعة القادم؛ مشيرة إلى أنها تتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من المملكة.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة السرعة، وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة التقلبات الماطرة.. الدفاع المدني: تستمر للجمعة فتوخوا الحذر
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني -وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من يوم غد وحتى يوم الجمعة القادم؛ مشيرة إلى أنها تتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من المملكة.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة السرعة، وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:32 AM

حالة التقلبات الماطرة.. الدفاع المدني: تستمر للجمعة فتوخوا الحذر

طالَبَ بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة والمجازفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني -وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من يوم غد وحتى يوم الجمعة القادم؛ مشيرة إلى أنها تتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من المملكة.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة السرعة، وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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