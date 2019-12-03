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الشرقية.. انطلاق مبادرة "الشعور الأزرق" لمعالجة الاكتئاب والقلق

افتتحها مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

افتتح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس؛ مبادرة صحية بعنوان "الشعور الأزرق"، التي ينظمها مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وتستمر المبادرة لمدة أربعة أيام، بمقر المركز بحي الروضة بالدمام، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي. وتهدف إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية من خلال رفع مستوى الوعي عن تأثير القلق والاكتئاب على الصحة النفسية،

وقام المقبل بجولة على أركان الفعالية التي تناسب جميع الفئات العمرية، من خلال مضامين مبتكرة، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في توعية كافة شرائح المجتمع ومن يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق.

فيما تضمنت أركان: "اعرف شعورك"، و"فلنتحدث"، و"لون حياتك"؛ محاضرات توعوية وأمسيات هادفة، وجلسات استشارية مجانية في جوانب الحياة المختلفة، فيما تضمن ركن "انطلق وامرح" أجواء ترفيهية امتازت بالمنافسة والتشويق.

الشعور الأزرق الاكتئاب القلق مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. انطلاق مبادرة "الشعور الأزرق" لمعالجة الاكتئاب والقلق
سبق

افتتح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس؛ مبادرة صحية بعنوان "الشعور الأزرق"، التي ينظمها مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وتستمر المبادرة لمدة أربعة أيام، بمقر المركز بحي الروضة بالدمام، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي. وتهدف إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية من خلال رفع مستوى الوعي عن تأثير القلق والاكتئاب على الصحة النفسية،

وقام المقبل بجولة على أركان الفعالية التي تناسب جميع الفئات العمرية، من خلال مضامين مبتكرة، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في توعية كافة شرائح المجتمع ومن يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق.

فيما تضمنت أركان: "اعرف شعورك"، و"فلنتحدث"، و"لون حياتك"؛ محاضرات توعوية وأمسيات هادفة، وجلسات استشارية مجانية في جوانب الحياة المختلفة، فيما تضمن ركن "انطلق وامرح" أجواء ترفيهية امتازت بالمنافسة والتشويق.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:54 PM

الشرقية.. انطلاق مبادرة "الشعور الأزرق" لمعالجة الاكتئاب والقلق

افتتحها مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

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حامد العلي - الدمام
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2,028

افتتح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس؛ مبادرة صحية بعنوان "الشعور الأزرق"، التي ينظمها مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وتستمر المبادرة لمدة أربعة أيام، بمقر المركز بحي الروضة بالدمام، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي. وتهدف إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية من خلال رفع مستوى الوعي عن تأثير القلق والاكتئاب على الصحة النفسية،

وقام المقبل بجولة على أركان الفعالية التي تناسب جميع الفئات العمرية، من خلال مضامين مبتكرة، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في توعية كافة شرائح المجتمع ومن يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق.

فيما تضمنت أركان: "اعرف شعورك"، و"فلنتحدث"، و"لون حياتك"؛ محاضرات توعوية وأمسيات هادفة، وجلسات استشارية مجانية في جوانب الحياة المختلفة، فيما تضمن ركن "انطلق وامرح" أجواء ترفيهية امتازت بالمنافسة والتشويق.

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