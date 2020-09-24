"كورونا" يعاود ضرب 7 دول أوروبية.. و"الاتحاد" يطالب بتشديد القيود

"كيرياكيدس" دعت إلى التحرك بسرعة لمنع الإغلاق

أعرب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، عن مخاوفه من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سبع من دوله الأعضاء هي: إسبانيا رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا ومالطا.

وطالب الاتحاد أعضاءه بتشديد فوري للقيود الهادفة، لمواجهة البؤر الجديدة للمرض للوقوف في وجه موجة ثانية للوباء، وفقاً لـ "فرانس 24".

واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحافي، أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة، لتجنب تكرار الوضع، الذي شهدناه في الربيع الماضي.

وحذرت من أن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين.

وسجلت في أوروبا أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا، وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.

ومعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات، التي سجلت في وقت سابق هذه السنة، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.