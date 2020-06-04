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"فيصل بن سلمان" يتفقَّد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة

بلغت نسبة إنجازه 90%.. سيكون جاهزًا لاستقبال المرضى أول يوليو المُقبل

تفقَّد ‏أمير منطقة‎ المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان،‎ ونائبه الأمير ‎سعود بن خالد الفيصل؛ سير أعمال المرحلة الأولى لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والذي بلغت نسبة إنجازه 90؛ حيث سيكون المستشفى جاهزًا لاستقبال المرضى والمراجعين في الأول من شهر يوليو المُقبل.

وأكد الأمير فيصل على أن مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي، يُجسد إحدى صور الرعاية والاهتمام التي تُوليها الدولة بقيادة‎ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تقديم خدمات طبية تخصصية عالية المستوى للمواطنين.

فيصل بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن سلمان" يتفقَّد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة
سبق

تفقَّد ‏أمير منطقة‎ المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان،‎ ونائبه الأمير ‎سعود بن خالد الفيصل؛ سير أعمال المرحلة الأولى لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والذي بلغت نسبة إنجازه 90؛ حيث سيكون المستشفى جاهزًا لاستقبال المرضى والمراجعين في الأول من شهر يوليو المُقبل.

وأكد الأمير فيصل على أن مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي، يُجسد إحدى صور الرعاية والاهتمام التي تُوليها الدولة بقيادة‎ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تقديم خدمات طبية تخصصية عالية المستوى للمواطنين.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
06:53 PM

"فيصل بن سلمان" يتفقَّد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة

بلغت نسبة إنجازه 90%.. سيكون جاهزًا لاستقبال المرضى أول يوليو المُقبل

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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2,888

تفقَّد ‏أمير منطقة‎ المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان،‎ ونائبه الأمير ‎سعود بن خالد الفيصل؛ سير أعمال المرحلة الأولى لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والذي بلغت نسبة إنجازه 90؛ حيث سيكون المستشفى جاهزًا لاستقبال المرضى والمراجعين في الأول من شهر يوليو المُقبل.

وأكد الأمير فيصل على أن مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي، يُجسد إحدى صور الرعاية والاهتمام التي تُوليها الدولة بقيادة‎ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تقديم خدمات طبية تخصصية عالية المستوى للمواطنين.

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