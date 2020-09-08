النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

بقرار وزير الصحة.. إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة بعد تجاوزه لاختصاصه

أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص.

وأهابت ""‏الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن، وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بقرار وزير الصحة.. إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة بعد تجاوزه لاختصاصه
سبق

أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص.

وأهابت ""‏الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن، وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
06:32 PM

بقرار وزير الصحة.. إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة بعد تجاوزه لاختصاصه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,346

أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص.

وأهابت ""‏الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن، وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,783
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,378

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة