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"التحالف" يعترض ويسقط طائرتين من دون طيار أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط

سقوط شظايا بأحد الأحياء السكنية وتضرر مبنى سكني وبعض المركبات

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وبيّن العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبّر عن إفلاس الميليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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"التحالف" يعترض ويسقط طائرتين من دون طيار أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وبيّن العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبّر عن إفلاس الميليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:17 PM

"التحالف" يعترض ويسقط طائرتين من دون طيار أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط

سقوط شظايا بأحد الأحياء السكنية وتضرر مبنى سكني وبعض المركبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد.

وبيّن العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبّر عن إفلاس الميليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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