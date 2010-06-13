الدمام.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمفروشات

أخمدت فِرَق الدفاع المدني في الدمام، حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها: أخمد مدني #الدمام حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
أخمدت فِرَق الدفاع المدني في الدمام، حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها: أخمد مدني #الدمام حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
أخمدت فِرَق الدفاع المدني في الدمام، حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها: أخمد مدني #الدمام حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
أخمدت فِرَق الدفاع المدني في الدمام، حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها: أخمد مدني #الدمام حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.