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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعلن عن توطين عدد من المهن التخصصية والقيادية قريبًا

صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً على التوسع في توظيف المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية من أبناء وبنات هذا الوطن في عدد من المهن التخصصية والقيادية، موضحاً أن الوزارة تستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، ومبيناً أن الإعلان عنها سيكون قريباً.

جاء ذلك التصريح في أعقاب تغريدة من حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحوا من خلالها مخالفة أحد الإعلانات المتداولة عن توفر وظائف لإحدى الجنسيات العربية، لأنظمة العمل في المملكة، حيث أكدوا في التغريدة نفسها على استمرار الوزارة بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

وقال م. الراجحي، في تعليقه على هذه التغريدة ما نصه: "أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية، والقيادية، ونستهدف الوظائف الاكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعلن عن توطين عدد من المهن التخصصية والقيادية قريبًا
سبق

صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً على التوسع في توظيف المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية من أبناء وبنات هذا الوطن في عدد من المهن التخصصية والقيادية، موضحاً أن الوزارة تستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، ومبيناً أن الإعلان عنها سيكون قريباً.

جاء ذلك التصريح في أعقاب تغريدة من حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحوا من خلالها مخالفة أحد الإعلانات المتداولة عن توفر وظائف لإحدى الجنسيات العربية، لأنظمة العمل في المملكة، حيث أكدوا في التغريدة نفسها على استمرار الوزارة بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

وقال م. الراجحي، في تعليقه على هذه التغريدة ما نصه: "أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية، والقيادية، ونستهدف الوظائف الاكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:45 PM

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعلن عن توطين عدد من المهن التخصصية والقيادية قريبًا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
28
13,894

صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً على التوسع في توظيف المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية من أبناء وبنات هذا الوطن في عدد من المهن التخصصية والقيادية، موضحاً أن الوزارة تستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، ومبيناً أن الإعلان عنها سيكون قريباً.

جاء ذلك التصريح في أعقاب تغريدة من حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحوا من خلالها مخالفة أحد الإعلانات المتداولة عن توفر وظائف لإحدى الجنسيات العربية، لأنظمة العمل في المملكة، حيث أكدوا في التغريدة نفسها على استمرار الوزارة بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

وقال م. الراجحي، في تعليقه على هذه التغريدة ما نصه: "أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية، والقيادية، ونستهدف الوظائف الاكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً".

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