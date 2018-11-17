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تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.

وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي
سبق

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.

وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
09:50 PM

تقرير طبي يبعد الشهراني عن المنتخب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي المدافع ياسر الشهراني من معسكر المنتخب المقام حاليًا في المنطقة الشرقية؛ وذلك بناء على تقرير طبي.

وكانت الفحوصات التي أُجريت لمدافع المنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني قد كشفت عن تعرُّضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرَّض لها يوم أمس في المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

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