"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات "لينوفو"

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها والكشف والإفصاح عن المعلومات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها لينوفو لمعالجة عدد من الثغرات في عدة منتجات.

وقال المركز إن التحذير يستهدف القطاعات كافة ورقمه هو 2040 - 2020، وكشف أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات ورفع وترقية الصلاحيات، حجب الخدمة "dos"، إضافة إلى الكشف والإفصاح عن المعلومات.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة.