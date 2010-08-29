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"المواصفات": "6957" ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد المياه في 2020

أوصت المستهلكين باقتناء المنتجات الأكثر توفيرًا في قيمة الاستهلاك

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها أصدرت منذ بداية العام 2020م حتى نهاية شهر يوليو الماضي "6957" ترخيصًا لعدد من المنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار جهودها لرفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحدّ من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

وقد تصدّرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ"2992" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات المصنّعة في إيطاليا على "1630"، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على "815" ترخيصًا، أما المنتجات الأمريكية فقد حصلت على "498" ترخيصًا، وحصلت المنتجات التركية على "243" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الهندية على "202" ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على "108" تراخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على "82" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات المصنعة في إندونيسيا على "78" ترخيصًا.
وصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص "56" منتجًا سعوديًّا، وحصلت المنتجات الباكستانية على "39" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على "38" ترخيصًا، وحصلت المنتجات السويسرية على "30" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على "13" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الإماراتية والأسترالية على "6" تراخيص، و"5" تراخيص لمنتجات تايوانية، و"4" تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على ترخيصَيْن لكل دولة.

وذكرت "المواصفات السعودية" أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة؛ وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.

ودعت "المواصفات السعودية" المستهلكين إلى الحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، الأكثر ترشيدًا وتوفيرًا في قيمة الاستهلاك.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات": "6957" ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد المياه في 2020
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها أصدرت منذ بداية العام 2020م حتى نهاية شهر يوليو الماضي "6957" ترخيصًا لعدد من المنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار جهودها لرفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحدّ من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

وقد تصدّرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ"2992" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات المصنّعة في إيطاليا على "1630"، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على "815" ترخيصًا، أما المنتجات الأمريكية فقد حصلت على "498" ترخيصًا، وحصلت المنتجات التركية على "243" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الهندية على "202" ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على "108" تراخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على "82" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات المصنعة في إندونيسيا على "78" ترخيصًا.
وصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص "56" منتجًا سعوديًّا، وحصلت المنتجات الباكستانية على "39" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على "38" ترخيصًا، وحصلت المنتجات السويسرية على "30" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على "13" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الإماراتية والأسترالية على "6" تراخيص، و"5" تراخيص لمنتجات تايوانية، و"4" تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على ترخيصَيْن لكل دولة.

وذكرت "المواصفات السعودية" أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة؛ وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.

ودعت "المواصفات السعودية" المستهلكين إلى الحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، الأكثر ترشيدًا وتوفيرًا في قيمة الاستهلاك.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:56 PM

"المواصفات": "6957" ترخيصًا باستخدام بطاقة ترشيد المياه في 2020

أوصت المستهلكين باقتناء المنتجات الأكثر توفيرًا في قيمة الاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها أصدرت منذ بداية العام 2020م حتى نهاية شهر يوليو الماضي "6957" ترخيصًا لعدد من المنتجات التي حددتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار جهودها لرفع قدرة المنتجات المتداولة في الأسواق والحدّ من الهدر في استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المائية بالمملكة للأجيال القادمة.

وقد تصدّرت المنتجات الصينية قائمة التراخيص بـ"2992" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات المصنّعة في إيطاليا على "1630"، وحصلت المنتجات المصنعة في ألمانيا على "815" ترخيصًا، أما المنتجات الأمريكية فقد حصلت على "498" ترخيصًا، وحصلت المنتجات التركية على "243" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الهندية على "202" ترخيص، فيما حصلت المنتجات الفرنسية والتايلاندية على "108" تراخيص لكل دولة، وحصلت المنتجات البرتغالية على "82" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات المصنعة في إندونيسيا على "78" ترخيصًا.
وصل عدد المنتجات الوطنية الحاصلة على ترخيص "56" منتجًا سعوديًّا، وحصلت المنتجات الباكستانية على "39" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات الفيتنامية على "38" ترخيصًا، وحصلت المنتجات السويسرية على "30" ترخيصًا، فيما حصلت المنتجات الإسبانية على "13" ترخيصًا، كما حصلت المنتجات الإماراتية والأسترالية على "6" تراخيص، و"5" تراخيص لمنتجات تايوانية، و"4" تراخيص لمنتجات مكسيكية، وأخيراً حصلت المنتجات النرويجية والفنلندية على ترخيصَيْن لكل دولة.

وذكرت "المواصفات السعودية" أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه توضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة؛ وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، خلاطات المطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، خلاطات المراوش، رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، المبولة بنظام التدفق.

ودعت "المواصفات السعودية" المستهلكين إلى الحرص على اقتناء المنتجات الصحية التي تحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه، الأكثر ترشيدًا وتوفيرًا في قيمة الاستهلاك.

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