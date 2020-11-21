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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1330 حقيبة شتوية في مأرب وشبوة

استفادت منها الأسر المحتاجة والمتضررة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 230 حقيبة شتوية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تشتمل على 460 جاكت كبير، و460 جاكت صغير، و460 بلوفر كبير، و460 بلوفر صغير، و460 بطانية كبيرة، و460 بطانية صغيرة، استفاد منها 230 أسرة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.


كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,098حقيبة شتوية للنازحين في محافظة مأرب، تشتمل على 2,196 جاكت كبير، و2,196 جاكت صغير، و2,196 بلوفر كبير، و2,196 بلوفر صغير، 2,196 بطانية كبيرة، و2,196 بطانية صغيرة، استفاد منها 1098 أسرة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1330 حقيبة شتوية في مأرب وشبوة
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 230 حقيبة شتوية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تشتمل على 460 جاكت كبير، و460 جاكت صغير، و460 بلوفر كبير، و460 بلوفر صغير، و460 بطانية كبيرة، و460 بطانية صغيرة، استفاد منها 230 أسرة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.


كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,098حقيبة شتوية للنازحين في محافظة مأرب، تشتمل على 2,196 جاكت كبير، و2,196 جاكت صغير، و2,196 بلوفر كبير، و2,196 بلوفر صغير، 2,196 بطانية كبيرة، و2,196 بطانية صغيرة، استفاد منها 1098 أسرة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
04:41 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1330 حقيبة شتوية في مأرب وشبوة

استفادت منها الأسر المحتاجة والمتضررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 230 حقيبة شتوية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تشتمل على 460 جاكت كبير، و460 جاكت صغير، و460 بلوفر كبير، و460 بلوفر صغير، و460 بطانية كبيرة، و460 بطانية صغيرة، استفاد منها 230 أسرة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.


كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,098حقيبة شتوية للنازحين في محافظة مأرب، تشتمل على 2,196 جاكت كبير، و2,196 جاكت صغير، و2,196 بلوفر كبير، و2,196 بلوفر صغير، 2,196 بطانية كبيرة، و2,196 بطانية صغيرة، استفاد منها 1098 أسرة.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

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