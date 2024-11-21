القنفذة.. "العمري" يدشن فعالية اليوم العالمي للأشعة

تحت شعار "التصوير الطبي الرياضي"

دشن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور أحمد العمري، مساء اليوم الخميس؛ فعالية اليوم العالمي للأشعة تحت شعار "التصوير الطبي الرياضي"، وذلك بالكورنيش الغربي.

صرح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، بأن الفعالية تضمنت عددًا من الأركان التوعوية والتثقيفية عن الأشعة والطب الرياضي؛ حيث شاركت جميع مستشفيات صحة القنفذة، ونفذت هذا المساء للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وأكد المتحمي أن الفعالية أتت تحت "شعار التصوير الطبي الرياضي"؛ كون الأشعة تشخص حالات الإصابات الرياضية مثل الكسور وتمزق الأربطة والغضاريف.

يشار إلى أن الفعالية تخلّلها في هذا اليوم فعالية "ممشى رياضي" لتعزيز ثقافة المشي، وأيضًا إيصال رسالة هذه الحملة، كما شاركت بعض الشركات هذه الفعالية؛ منها شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة، وشركة الخليج الطبية المحدودة، وشركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة.