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"الجعدة الصحي" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدمت العيادات خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م خدماتها في قسم الطوارئ لـ 588 مستفيداً، ولقسم الباطنية 447 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 9 مستفيدين، ولقسم المصابين بالأوبئة 701 مستفيد، وقدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ870 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 182 مستفيداً، ولقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، ولقسم التوليد حالتين، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وأجريت 45 حملة للرش الضبابي.
كما استفاد من قسم المختبر 870 مستفيداً، وصُرفت الأدوية لـ 1.879 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 768 فرداً.

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"الجعدة الصحي" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين
سبق

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدمت العيادات خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م خدماتها في قسم الطوارئ لـ 588 مستفيداً، ولقسم الباطنية 447 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 9 مستفيدين، ولقسم المصابين بالأوبئة 701 مستفيد، وقدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ870 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 182 مستفيداً، ولقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، ولقسم التوليد حالتين، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وأجريت 45 حملة للرش الضبابي.
كما استفاد من قسم المختبر 870 مستفيداً، وصُرفت الأدوية لـ 1.879 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 768 فرداً.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:25 PM

"الجعدة الصحي" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
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واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدمت العيادات خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م خدماتها في قسم الطوارئ لـ 588 مستفيداً، ولقسم الباطنية 447 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 9 مستفيدين، ولقسم المصابين بالأوبئة 701 مستفيد، وقدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ870 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 182 مستفيداً، ولقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، ولقسم التوليد حالتين، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وأجريت 45 حملة للرش الضبابي.
كما استفاد من قسم المختبر 870 مستفيداً، وصُرفت الأدوية لـ 1.879 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 768 فرداً.

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