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"رباعي" الهلال يتعافى ويعود للتدريبات.. استعداداً للقاء الشباب

شارك رباعي الهلال ( سالم الدوسري وياسر الشهراني ومتعب المفرج وفواز الطريس )، اليوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية للفريق الأزرق، بعد تعافيهم من الإصابة.

وجاءت عودة اللاعبين الأربعة مع تحضيرات الهلال لمواجهة ضيفه الشباب، الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لدعم خيارات المدير الفني للفريق الروماني "رازفان" في اللقاء.
ميدانياً، أدى اللاعبون تدريبهم الرئيس للمواجهة حيث اشتمل المران على عدد من التدريبات اللياقية والبدنية، بعدها خضع اللاعبون إلى تدريبات فنية وتكتيكية تركزت على الاستلام والتمرير من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رباعي" الهلال يتعافى ويعود للتدريبات.. استعداداً للقاء الشباب
سبق

شارك رباعي الهلال ( سالم الدوسري وياسر الشهراني ومتعب المفرج وفواز الطريس )، اليوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية للفريق الأزرق، بعد تعافيهم من الإصابة.

وجاءت عودة اللاعبين الأربعة مع تحضيرات الهلال لمواجهة ضيفه الشباب، الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لدعم خيارات المدير الفني للفريق الروماني "رازفان" في اللقاء.
ميدانياً، أدى اللاعبون تدريبهم الرئيس للمواجهة حيث اشتمل المران على عدد من التدريبات اللياقية والبدنية، بعدها خضع اللاعبون إلى تدريبات فنية وتكتيكية تركزت على الاستلام والتمرير من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:18 PM

"رباعي" الهلال يتعافى ويعود للتدريبات.. استعداداً للقاء الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك رباعي الهلال ( سالم الدوسري وياسر الشهراني ومتعب المفرج وفواز الطريس )، اليوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية للفريق الأزرق، بعد تعافيهم من الإصابة.

وجاءت عودة اللاعبين الأربعة مع تحضيرات الهلال لمواجهة ضيفه الشباب، الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لدعم خيارات المدير الفني للفريق الروماني "رازفان" في اللقاء.
ميدانياً، أدى اللاعبون تدريبهم الرئيس للمواجهة حيث اشتمل المران على عدد من التدريبات اللياقية والبدنية، بعدها خضع اللاعبون إلى تدريبات فنية وتكتيكية تركزت على الاستلام والتمرير من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

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