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طقس الخميس.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وسحب بالمرتفعات

وفق التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، وعسير وتمتد الى الباحة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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طقس الخميس.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وسحب بالمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، وعسير وتمتد الى الباحة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:26 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:13 PM

طقس الخميس.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وسحب بالمرتفعات

وفق التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,382

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، وعسير وتمتد الى الباحة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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