وجبة عشاء دسمة وقطعة لحم عالقة بالمريء كادت تُنهي حياة مواطن

فقَد قُدرته على الاستمتاع بالطعام لـ4 سنوات.. وأطباء شرق جدة يُنقذون الموقف

تمكّن -بفضل الله- قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى شرق جدة، من إنقاذ مواطن من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، بعد أن أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء كاد تودي بحياته.

وأوضحت رئيس قسم المناظير والجهاز الهضمي الدكتورة أشواق الصحفي، أن المواطن فَقَد قدرته على الاستمتاع بالطعام لفترة تزيد على الأربع سنوات؛ فقد كان كل مرة يتناول فيها الطعام يغص باللقمة ويستغرق وقتًا طويلًا حتى يتمكن من ابتلاعها.

وكان المريض قد حضر إلى طوارئ المستشفى بعد ست ساعات من تناوله لوجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم؛ ما كان منها إلا أن عَلِقت قطعة من اللحم داخل المريء لم تكمل مسيرتها إلى معدته؛ مما سبّب له آلامًا شديدة في المريء، وقيئًا مستمرًا على مدى ست ساعات متواصلة اضطر بعدها للحضور للمستشفى.

وتم عمل أشعة للصدر والمريء؛ للتأكد من عدم وجود ثقب بالمريء، ومن ثم تم نقل المريض إلى وحدة المناظير لتقييم الحالة؛ حيث تَبَيّن أثناء المعاينة بالمنظار أن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء حتى استقرت في الجزء السفلي؛ مما تَسَبّب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء، وأدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمريء بالجزء السفلي، وتم إزالتها -بحمد الله- عن طريق المنظار، وبقي المريض تحت الملاحظة عدة أيام لإعطائه العلاج اللازم حتى استقرت حالته، وتمكّن من الخروج بصحة جيدة والحمد الله.