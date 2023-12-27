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"مطرية واسعة" تواعد المملكة لها ميزتها.. "المسند": استقرار و"باردة"

قال: تبدأ غداً.. أولها يستمد الرطوبة من البوابة الجنوبية الغربية "إفريقيا"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، وأجواءً باردة تسبق وصول حالة مطرية معتبرة واسعة مكانياً وممتدة زمنياً، تبدأ يوم غد الثلاثاء.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة "تتميّز بأن أولها يستمد الرطوبة من البوابة الجنوبية الغربية (إفريقيا)، ومن الخميس تسهم البوابة الشمالية الغربية (البحر المتوسط) في ضخ الرطوبة.. والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطرية واسعة" تواعد المملكة لها ميزتها.. "المسند": استقرار و"باردة"
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، وأجواءً باردة تسبق وصول حالة مطرية معتبرة واسعة مكانياً وممتدة زمنياً، تبدأ يوم غد الثلاثاء.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة "تتميّز بأن أولها يستمد الرطوبة من البوابة الجنوبية الغربية (إفريقيا)، ومن الخميس تسهم البوابة الشمالية الغربية (البحر المتوسط) في ضخ الرطوبة.. والله أعلم".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:59 AM

"مطرية واسعة" تواعد المملكة لها ميزتها.. "المسند": استقرار و"باردة"

قال: تبدأ غداً.. أولها يستمد الرطوبة من البوابة الجنوبية الغربية "إفريقيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، وأجواءً باردة تسبق وصول حالة مطرية معتبرة واسعة مكانياً وممتدة زمنياً، تبدأ يوم غد الثلاثاء.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة "تتميّز بأن أولها يستمد الرطوبة من البوابة الجنوبية الغربية (إفريقيا)، ومن الخميس تسهم البوابة الشمالية الغربية (البحر المتوسط) في ضخ الرطوبة.. والله أعلم".

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