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"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز لقاحات "كورونا" بينبع يواصل تقديم اللقاحات

وسط إجراءات تنظيمية وفي ظل انسيابية تامة

يواصل مركز لقاحات كورونا بينبع استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا، وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة.

وأوضح مدير المركز عطاالله المحياوي أن المركز يتكون من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح، و4 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان، إضافة إلى مختبر ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح، وغرفة للطوارئ .

وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع.

ينبع مركز لقاحات كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز لقاحات "كورونا" بينبع يواصل تقديم اللقاحات
سبق

يواصل مركز لقاحات كورونا بينبع استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا، وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة.

وأوضح مدير المركز عطاالله المحياوي أن المركز يتكون من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح، و4 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان، إضافة إلى مختبر ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح، وغرفة للطوارئ .

وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
03:54 PM

مركز لقاحات "كورونا" بينبع يواصل تقديم اللقاحات

وسط إجراءات تنظيمية وفي ظل انسيابية تامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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يواصل مركز لقاحات كورونا بينبع استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا، وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة.

وأوضح مدير المركز عطاالله المحياوي أن المركز يتكون من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح، و4 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان، إضافة إلى مختبر ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح، وغرفة للطوارئ .

وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع.

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