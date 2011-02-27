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في أقل من 24 ساعة .. الجهات المختصة تغلق تقاطع طريق الأمير مقرن بينبع

تجاوبًا مع مطالب مرتادي الطريق عبر "سبق" لما يسببه من تهديد لحياة الأبرياء

في أقل من ٢٤ ساعة، تجاوبت الجهات المختصة بينبع ممثلة في شعبة مرور المحافظة والبلدية، مع مطالب مرتادي طريق الأمير مقرن بالمحافظة، والذي نشر عبر صحيفة "سبق" بعنوان "حوادث مميتة بتقاطع طريق الأمير مقرن بينبع.. ومطالب للمحافظ بإغلاقه".

حيث تم إغلاق التقاطع صباح اليوم الاثنين؛ وذلك لما يسببه من تهديد حياة الأبرياء؛ حيث أصبح يسمى "تقاطع الموت"؛ لكونه حصد أرواح الكثير من مرتاديه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس مطالب مرتادي طريق الأمير مقرن بينبع؛ حيث قالوا: إن هذا التقاطع خطير جدًّا ويهدد حياتنا، وخصوصًا في أوقات الازدحام وأوقات الذروة، مشيرين إلى أن التقاطع يبعد عن الإشارة الضوئية أقل من 200 متر؛ حيث يشهد مسلسلًا لا يتوقف من الحوادث المرورية اليومية وآخر الحوادث اليوم الأحد.

وأضافوا أنه يشكل خطورة بالغة؛ حيث شهد العديد من الحوادث المرورية والمميتة، والتي راح ضحيتها كثير من الأبرياء، وذلك باعتباره مدخلاً لأحياء عدة بالمحافظة ويزدحم بالشاحنات بشكل مستمر بسبب كثرة المحاور عليه، على الرغم من وجود إشارة ضوئية تبعد عن التقاطع 200 متر.

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في أقل من 24 ساعة .. الجهات المختصة تغلق تقاطع طريق الأمير مقرن بينبع
سبق

في أقل من ٢٤ ساعة، تجاوبت الجهات المختصة بينبع ممثلة في شعبة مرور المحافظة والبلدية، مع مطالب مرتادي طريق الأمير مقرن بالمحافظة، والذي نشر عبر صحيفة "سبق" بعنوان "حوادث مميتة بتقاطع طريق الأمير مقرن بينبع.. ومطالب للمحافظ بإغلاقه".

حيث تم إغلاق التقاطع صباح اليوم الاثنين؛ وذلك لما يسببه من تهديد حياة الأبرياء؛ حيث أصبح يسمى "تقاطع الموت"؛ لكونه حصد أرواح الكثير من مرتاديه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس مطالب مرتادي طريق الأمير مقرن بينبع؛ حيث قالوا: إن هذا التقاطع خطير جدًّا ويهدد حياتنا، وخصوصًا في أوقات الازدحام وأوقات الذروة، مشيرين إلى أن التقاطع يبعد عن الإشارة الضوئية أقل من 200 متر؛ حيث يشهد مسلسلًا لا يتوقف من الحوادث المرورية اليومية وآخر الحوادث اليوم الأحد.

وأضافوا أنه يشكل خطورة بالغة؛ حيث شهد العديد من الحوادث المرورية والمميتة، والتي راح ضحيتها كثير من الأبرياء، وذلك باعتباره مدخلاً لأحياء عدة بالمحافظة ويزدحم بالشاحنات بشكل مستمر بسبب كثرة المحاور عليه، على الرغم من وجود إشارة ضوئية تبعد عن التقاطع 200 متر.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
11:19 PM

في أقل من 24 ساعة .. الجهات المختصة تغلق تقاطع طريق الأمير مقرن بينبع

تجاوبًا مع مطالب مرتادي الطريق عبر "سبق" لما يسببه من تهديد لحياة الأبرياء

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ماجد الرفاعي - ينبع
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في أقل من ٢٤ ساعة، تجاوبت الجهات المختصة بينبع ممثلة في شعبة مرور المحافظة والبلدية، مع مطالب مرتادي طريق الأمير مقرن بالمحافظة، والذي نشر عبر صحيفة "سبق" بعنوان "حوادث مميتة بتقاطع طريق الأمير مقرن بينبع.. ومطالب للمحافظ بإغلاقه".

حيث تم إغلاق التقاطع صباح اليوم الاثنين؛ وذلك لما يسببه من تهديد حياة الأبرياء؛ حيث أصبح يسمى "تقاطع الموت"؛ لكونه حصد أرواح الكثير من مرتاديه.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس مطالب مرتادي طريق الأمير مقرن بينبع؛ حيث قالوا: إن هذا التقاطع خطير جدًّا ويهدد حياتنا، وخصوصًا في أوقات الازدحام وأوقات الذروة، مشيرين إلى أن التقاطع يبعد عن الإشارة الضوئية أقل من 200 متر؛ حيث يشهد مسلسلًا لا يتوقف من الحوادث المرورية اليومية وآخر الحوادث اليوم الأحد.

وأضافوا أنه يشكل خطورة بالغة؛ حيث شهد العديد من الحوادث المرورية والمميتة، والتي راح ضحيتها كثير من الأبرياء، وذلك باعتباره مدخلاً لأحياء عدة بالمحافظة ويزدحم بالشاحنات بشكل مستمر بسبب كثرة المحاور عليه، على الرغم من وجود إشارة ضوئية تبعد عن التقاطع 200 متر.

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