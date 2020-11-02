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تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة بالطائف

3 حالات تعافٍ جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ10664

سجلت الطائف، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة 11,029 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10,664 حالة، بعد تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة.

كما سجلت الطائف حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، تُضاف لما سبقها من حالات وفاة والتي بلغ عددها 224 حالة، ما يعني أن الحالات النشطة بلغت 141 حالة، ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة بالطائف
سبق

سجلت الطائف، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة 11,029 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10,664 حالة، بعد تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة.

كما سجلت الطائف حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، تُضاف لما سبقها من حالات وفاة والتي بلغ عددها 224 حالة، ما يعني أن الحالات النشطة بلغت 141 حالة، ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:27 PM

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة بالطائف

3 حالات تعافٍ جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ10664

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فهد العتيبي - الطائف
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سجلت الطائف، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة 11,029 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10,664 حالة، بعد تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة.

كما سجلت الطائف حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، تُضاف لما سبقها من حالات وفاة والتي بلغ عددها 224 حالة، ما يعني أن الحالات النشطة بلغت 141 حالة، ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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