"رئاسة الحرمين" تنشئ مصلى خاصًّا لسنة الطواف للمعتمرين من ذوي الإعاقة

ضمن توجيهات "السديس" لخدمة هذه الفئة وتسهيل أدائهم للمناسك والعبادات

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، عن إنشاء مصلى خاص لسنة الطواف للمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود.

وتفصيلًا: أوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن العمل مستمر لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وللفئة الغالية من ذوي الإعاقة.

ومن ناحيته أشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي، إلى أنه تم تخصيص مساحات لذوي الإعاقة السمعية بتوسعة الملك فهد تستوعب أكثر من "٢٥" شخصًا، وأن المصليات المخصصة لهم "مصلى الركعتين - مصلى أجياد الدور الأول - مصلى 64 بتوسعة الملك فهد".

وبيّن "البركاتي" أن الرئاسة حرصت على توفير مسارات خاصة بهم وتسهيل كافة الخدمات التي تكفل الحماية والوقاية وتحقيق التباعد الجسدي وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل أدائهم للمناسك والعبادات، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.