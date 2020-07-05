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حسابات خاصة تدّعي وجود شهادات معتمدة لتعليم القيادة.. و"المرور" تنفي

مصدر أمني: شهادات التدريب تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.. وعقاب للمخالفين

نفى مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، وجود شهادات لمدربين أو مدربات معتمدات للتدريب على القيادة.

وقال المصدر لـ"سبق": لا صحة لما يقوم به بعض الأشخاص من نشر إعلانات عبر حساباتهم الشخصية يدّعون فيها حصولهم على شهادات مدرب معتمد، وخداع الغير للحصول على مبالغ مالية.

وأضاف المصدر أن ما يقومون به مخالف ويُعرّضهم للجزاء والمساءلة إذا تم ضبطهم؛ مؤكدًا أن شهادات التدريب والتراخيص تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.

يُذكر أن هناك حسابات تروّج لأصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم يملكون شهادات للتدريب معتمدة لتدريب النساء على القيادة بمبلغ مالي يتجاوز 200 ريال في الساعة الواحدة.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حسابات خاصة تدّعي وجود شهادات معتمدة لتعليم القيادة.. و"المرور" تنفي
سبق

نفى مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، وجود شهادات لمدربين أو مدربات معتمدات للتدريب على القيادة.

وقال المصدر لـ"سبق": لا صحة لما يقوم به بعض الأشخاص من نشر إعلانات عبر حساباتهم الشخصية يدّعون فيها حصولهم على شهادات مدرب معتمد، وخداع الغير للحصول على مبالغ مالية.

وأضاف المصدر أن ما يقومون به مخالف ويُعرّضهم للجزاء والمساءلة إذا تم ضبطهم؛ مؤكدًا أن شهادات التدريب والتراخيص تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.

يُذكر أن هناك حسابات تروّج لأصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم يملكون شهادات للتدريب معتمدة لتدريب النساء على القيادة بمبلغ مالي يتجاوز 200 ريال في الساعة الواحدة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:25 AM

حسابات خاصة تدّعي وجود شهادات معتمدة لتعليم القيادة.. و"المرور" تنفي

مصدر أمني: شهادات التدريب تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.. وعقاب للمخالفين

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,302

نفى مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، وجود شهادات لمدربين أو مدربات معتمدات للتدريب على القيادة.

وقال المصدر لـ"سبق": لا صحة لما يقوم به بعض الأشخاص من نشر إعلانات عبر حساباتهم الشخصية يدّعون فيها حصولهم على شهادات مدرب معتمد، وخداع الغير للحصول على مبالغ مالية.

وأضاف المصدر أن ما يقومون به مخالف ويُعرّضهم للجزاء والمساءلة إذا تم ضبطهم؛ مؤكدًا أن شهادات التدريب والتراخيص تُمنح للمدارس المعتمدة فقط.

يُذكر أن هناك حسابات تروّج لأصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم يملكون شهادات للتدريب معتمدة لتدريب النساء على القيادة بمبلغ مالي يتجاوز 200 ريال في الساعة الواحدة.

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