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"بيئة جازان" توجه بسرعة معالجة الآبار المهجورة في جازان لحماية المواطنين

معالجة وردم ١٦٠ بئرًا أنبوبيًّا ويدويًّا بالمنطقة والعمل مستمر

وجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ إدارة المياه بالفرع بسرعة معالجة الآبار بمنطقة جازان، ومحافظاتها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة لتلك الآبار، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتفصيلًا: أوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس سامي أحمد حكمي، بأنه تمت معالجة وردم ما يقارب ١٦٠ بئرًا أنبوبيًّا ويدويًّا بالمنطقة، والعمل مستمر لمعالجة وضع ما يتم الإبلاغ عنه بشكل فوري، في جميع المحافظات والقرى والهجر باستمرار.

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"بيئة جازان" توجه بسرعة معالجة الآبار المهجورة في جازان لحماية المواطنين
سبق

وجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ إدارة المياه بالفرع بسرعة معالجة الآبار بمنطقة جازان، ومحافظاتها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة لتلك الآبار، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتفصيلًا: أوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس سامي أحمد حكمي، بأنه تمت معالجة وردم ما يقارب ١٦٠ بئرًا أنبوبيًّا ويدويًّا بالمنطقة، والعمل مستمر لمعالجة وضع ما يتم الإبلاغ عنه بشكل فوري، في جميع المحافظات والقرى والهجر باستمرار.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:02 PM

"بيئة جازان" توجه بسرعة معالجة الآبار المهجورة في جازان لحماية المواطنين

معالجة وردم ١٦٠ بئرًا أنبوبيًّا ويدويًّا بالمنطقة والعمل مستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ إدارة المياه بالفرع بسرعة معالجة الآبار بمنطقة جازان، ومحافظاتها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة لتلك الآبار، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتفصيلًا: أوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس سامي أحمد حكمي، بأنه تمت معالجة وردم ما يقارب ١٦٠ بئرًا أنبوبيًّا ويدويًّا بالمنطقة، والعمل مستمر لمعالجة وضع ما يتم الإبلاغ عنه بشكل فوري، في جميع المحافظات والقرى والهجر باستمرار.

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