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نيجيريا: 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

العدد الإجمالي للمصابين اقترب من 13 ألفاً

سجّلت نيجيريا 235 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و801 إصابةً، مقابل 4040 حالة شفاء، و361 حالة وفاة من بينهم 12 حالة وفاة جديدة.

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نيجيريا: 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجّلت نيجيريا 235 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و801 إصابةً، مقابل 4040 حالة شفاء، و361 حالة وفاة من بينهم 12 حالة وفاة جديدة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:20 AM

نيجيريا: 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

العدد الإجمالي للمصابين اقترب من 13 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت نيجيريا 235 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و801 إصابةً، مقابل 4040 حالة شفاء، و361 حالة وفاة من بينهم 12 حالة وفاة جديدة.

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