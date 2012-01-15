سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 64,285,467، فيما بلغ عدد الوفيات 844,841.
الولايات المتحدة.. 875,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,962 حالة وفاة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 64,285,467، فيما بلغ عدد الوفيات 844,841.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة.. 875,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,962 حالة وفاة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 875,915 إصابة جديدة و1,962 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 64,285,467، فيما بلغ عدد الوفيات 844,841.