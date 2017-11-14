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نادي إدارة الأعمال بجامعة الإمام ينظم لقاءً مع "المعجل"

تحدث عن إستراتيجيات اتخاذ القرار وأنواعه

نظّم نادي إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن ‏سعود الإسلامية لقاءً حوارياً لطلاب وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جمعهم بالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل.

وخلال اللقاء، تحدث "المعجل" عن "إستراتيجيات اتخاذ القرار"، متناولاً العديد من المحاور المهمة في الإستراتيجيات الحديثة التي تساعد الأشخاص على اتخاذ قرارات صائبة.

ومن المحاور التي أوردها "المعجل" في أثناء اللقاء أيضاً أنواع القرارات، وأسباب الخطأ في القرار، وعناصر تقييم القرار، وكيفية بناء شجرة القرار الصحيح.


وتفاعل الحضور من خلال الكثير من المداخلات والأسئلة التي شارك بها الطلاب والطالبات.

حضر اللقاء الكثير من الأكاديميين بالجامعة والمهتمين بريادة الأعمال، وفي نهاية اللقاء تم تكريم الدكتور إبراهيم المعجل من قبل عميد كلية إدارة الأعمال.

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نادي إدارة الأعمال بجامعة الإمام ينظم لقاءً مع "المعجل"
سبق

نظّم نادي إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن ‏سعود الإسلامية لقاءً حوارياً لطلاب وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جمعهم بالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل.

وخلال اللقاء، تحدث "المعجل" عن "إستراتيجيات اتخاذ القرار"، متناولاً العديد من المحاور المهمة في الإستراتيجيات الحديثة التي تساعد الأشخاص على اتخاذ قرارات صائبة.

ومن المحاور التي أوردها "المعجل" في أثناء اللقاء أيضاً أنواع القرارات، وأسباب الخطأ في القرار، وعناصر تقييم القرار، وكيفية بناء شجرة القرار الصحيح.


وتفاعل الحضور من خلال الكثير من المداخلات والأسئلة التي شارك بها الطلاب والطالبات.

حضر اللقاء الكثير من الأكاديميين بالجامعة والمهتمين بريادة الأعمال، وفي نهاية اللقاء تم تكريم الدكتور إبراهيم المعجل من قبل عميد كلية إدارة الأعمال.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:54 PM

نادي إدارة الأعمال بجامعة الإمام ينظم لقاءً مع "المعجل"

تحدث عن إستراتيجيات اتخاذ القرار وأنواعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم نادي إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن ‏سعود الإسلامية لقاءً حوارياً لطلاب وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جمعهم بالرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل.

وخلال اللقاء، تحدث "المعجل" عن "إستراتيجيات اتخاذ القرار"، متناولاً العديد من المحاور المهمة في الإستراتيجيات الحديثة التي تساعد الأشخاص على اتخاذ قرارات صائبة.

ومن المحاور التي أوردها "المعجل" في أثناء اللقاء أيضاً أنواع القرارات، وأسباب الخطأ في القرار، وعناصر تقييم القرار، وكيفية بناء شجرة القرار الصحيح.


وتفاعل الحضور من خلال الكثير من المداخلات والأسئلة التي شارك بها الطلاب والطالبات.

حضر اللقاء الكثير من الأكاديميين بالجامعة والمهتمين بريادة الأعمال، وفي نهاية اللقاء تم تكريم الدكتور إبراهيم المعجل من قبل عميد كلية إدارة الأعمال.

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