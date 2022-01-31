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"التجارة": ارتفاع سجلات قطاع التعدين 1292% خلال 6 سنوات

الزيادة جاءت تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 وخططها التحفيزية

كشفت وزارة التجارة تسجيل ارتفاع في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال 6 سنوات من (2015/ 2021)، حيث بلغ إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 (1.365) سجلاً تجارياً، بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجلاً تجارياً فقط.

وأظهرت إحصاءات الوزارة بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4.125 سجلاً تجارياً.

جاءت هذه الزيادة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية، حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.

يُذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه؛ بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": ارتفاع سجلات قطاع التعدين 1292% خلال 6 سنوات
سبق

كشفت وزارة التجارة تسجيل ارتفاع في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال 6 سنوات من (2015/ 2021)، حيث بلغ إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 (1.365) سجلاً تجارياً، بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجلاً تجارياً فقط.

وأظهرت إحصاءات الوزارة بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4.125 سجلاً تجارياً.

جاءت هذه الزيادة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية، حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.

يُذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه؛ بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:27 PM

"التجارة": ارتفاع سجلات قطاع التعدين 1292% خلال 6 سنوات

الزيادة جاءت تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 وخططها التحفيزية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة التجارة تسجيل ارتفاع في إصدار السجلات التجارية لقطاع التعدين والأنشطة المرتبطة بالمحاجر بنسبة 1292% خلال 6 سنوات من (2015/ 2021)، حيث بلغ إجمالي السجلات المصدرة في العام 2021 (1.365) سجلاً تجارياً، بينما شهد العام 2015 إصدار 98 سجلاً تجارياً فقط.

وأظهرت إحصاءات الوزارة بلوغ إجمالي عدد السجلات التجارية العاملة بقطاع التعدين بكافة مناطق المملكة 4.125 سجلاً تجارياً.

جاءت هذه الزيادة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها التحفيزية، حيث عملت على تنمية وتوسع قطاع التعدين في المملكة وتطويره لزيادة قاعدة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار.

يُذكر أن المملكة عملت على استحداث العديد من الأنظمة والتشريعات للإسهام في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه؛ بهدف التحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المعادن.

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