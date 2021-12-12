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الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

سيُوارى جثمان الراحلة الثرى اليوم بعد صلاة العصر

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، معلنًا وفاتها عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"؛ فإن الديوان الأميري أوضح أنه سيوارى جثمان الشيخة الراحلة، الثرى، اليوم بعد صلاة العصر.

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الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح
سبق

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، معلنًا وفاتها عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"؛ فإن الديوان الأميري أوضح أنه سيوارى جثمان الشيخة الراحلة، الثرى، اليوم بعد صلاة العصر.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:55 PM

الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

سيُوارى جثمان الراحلة الثرى اليوم بعد صلاة العصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، معلنًا وفاتها عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"؛ فإن الديوان الأميري أوضح أنه سيوارى جثمان الشيخة الراحلة، الثرى، اليوم بعد صلاة العصر.

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