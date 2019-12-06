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"خليجي 24": اللجنة المنظِّمة تغيِّر ملعب المباراة النهائية

د ب أ: أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في "ملعب خليفة المونديالي"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.

وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.

خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب البحريني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"خليجي 24": اللجنة المنظِّمة تغيِّر ملعب المباراة النهائية
سبق

د ب أ: أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في "ملعب خليفة المونديالي"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.

وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
08:56 PM

"خليجي 24": اللجنة المنظِّمة تغيِّر ملعب المباراة النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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د ب أ: أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في "ملعب خليفة المونديالي"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.

وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.

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