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الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم

يؤجّره باليوم ووضع كاميرات في أماكن سرية.. المباحث تحركت بعد البلاغات

داهم رجال المباحث الجنائية بالكويت وبتعليمات مباشرة من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، وعثروا على كاميرات مراقبة في غرف النوم.

وقالت المصادر: إن رجال المباحث ألقوا القبض على صاحب الشاليه، وهو مواطن كويتي، وأحيل إلى النيابة العامة بعدة تهم.

وأضافت المصادر وفق صحيفة "القبس"، أن رجال المباحث تلقوا عدة بلاغات من مواطنين ومواطنات ووافدين ووافدات، عن تعرضهم للابتزاز من شخص غير معلوم بالنسبة لهم، مهدداً إياهم بفضحهم من خلال نشر صور وفيديوهات لهم وهم في غرف النوم في أوضاع خاصة.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث بعد البحث والتحري، توصلوا إلى معلومات تفيد بأن صاحب شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، يضع كاميرات مراقبة في اماكن سرية بغرف النوم، ويصور زبائنه، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة الشاليه، والعثور على كاميرات المراقبة، وسجلت قضية بحق المتهم، وأحيل للنيابة.

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الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم
سبق

داهم رجال المباحث الجنائية بالكويت وبتعليمات مباشرة من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، وعثروا على كاميرات مراقبة في غرف النوم.

وقالت المصادر: إن رجال المباحث ألقوا القبض على صاحب الشاليه، وهو مواطن كويتي، وأحيل إلى النيابة العامة بعدة تهم.

وأضافت المصادر وفق صحيفة "القبس"، أن رجال المباحث تلقوا عدة بلاغات من مواطنين ومواطنات ووافدين ووافدات، عن تعرضهم للابتزاز من شخص غير معلوم بالنسبة لهم، مهدداً إياهم بفضحهم من خلال نشر صور وفيديوهات لهم وهم في غرف النوم في أوضاع خاصة.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث بعد البحث والتحري، توصلوا إلى معلومات تفيد بأن صاحب شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، يضع كاميرات مراقبة في اماكن سرية بغرف النوم، ويصور زبائنه، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة الشاليه، والعثور على كاميرات المراقبة، وسجلت قضية بحق المتهم، وأحيل للنيابة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
04:14 PM

الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم

يؤجّره باليوم ووضع كاميرات في أماكن سرية.. المباحث تحركت بعد البلاغات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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داهم رجال المباحث الجنائية بالكويت وبتعليمات مباشرة من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، وعثروا على كاميرات مراقبة في غرف النوم.

وقالت المصادر: إن رجال المباحث ألقوا القبض على صاحب الشاليه، وهو مواطن كويتي، وأحيل إلى النيابة العامة بعدة تهم.

وأضافت المصادر وفق صحيفة "القبس"، أن رجال المباحث تلقوا عدة بلاغات من مواطنين ومواطنات ووافدين ووافدات، عن تعرضهم للابتزاز من شخص غير معلوم بالنسبة لهم، مهدداً إياهم بفضحهم من خلال نشر صور وفيديوهات لهم وهم في غرف النوم في أوضاع خاصة.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث بعد البحث والتحري، توصلوا إلى معلومات تفيد بأن صاحب شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، يضع كاميرات مراقبة في اماكن سرية بغرف النوم، ويصور زبائنه، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة الشاليه، والعثور على كاميرات المراقبة، وسجلت قضية بحق المتهم، وأحيل للنيابة.

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